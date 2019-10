Youri over Youri: "Tielemans kan in de toekomst naar echte topclub"

Kan Tielemans de top van de wereld bereiken? (Damon De Dijn)

Wie wordt de nieuwe trainer van Feyenoord? (Martijn Dennebos)

"Dick Advocaat. Tot het einde van het seizoen. Hij zit thuis en dat is echt niets voor hem. Hij komt graag in studio's als analist, maar hij is absoluut een voetbaldier. Feyenoord heeft nu een sterke persoonlijkheid nodig met veel voetbalkennis. Hij gaat niet voor drie jaar tekenen, maar het is een prima tussenpaus."

Waar staat het Nederlands elftal binnen 4 jaar? (Glenn Liesenborghs)

"Op nummer 1. Dan moeten de Belgen hun plaats afgeven. Neen, maar die FIFA-ranking zegt niet veel. Het gaat om het winnen van toernooien. België moet het nu wel doen, het EK 2020, dat zou toch mooi zijn?"

"Nederland is nu nog een ploeg in opbouw. We mogen niet verwachten dat Oranje het EK al zal winnen. We zijn behoorlijk chauvinistisch. Als we twee matchen winnen, denken we al dat we wereldkampioen zijn. Dat is overdreven."