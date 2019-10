"Grote clubs gaan wel varen bij BeNeLiga, anderen blijven in schaduw"

Maar onze clubleiders - en die praten toch met die mensen - zeggen dat de kaarten nu toch een beetje anders liggen dan 10, 20 of 30 jaar geleden. Dat Nederland nu echt wel geïnteresseerd is. Ze hebben toch wel gemerkt dat Nederland, met uitzondering van Ajax natuurlijk, internationaal achterop hinkt en dat ze misschien ook wel baat hebben bij zo’n grotere markt.

De eeuwige vraag - en daarop is het antwoord niet altijd even duidelijk - is natuurlijk: zijn de Nederlanders nu echt geïnteresseerd? Want ik kom wel eens in Nederland en mijn Nederlandse collega’s zeggen: "Dat komt er nooit, onze clubs zijn daar niet mee bezig."

Ik ben het er wel zeker mee eens dat het de moeite is om het een keer grondig te bestuderen. Want het Europese voetbal staat voor grote veranderingen. De grote vijf competities sprinten onvermijdelijk weg, ze willen almaar meer geld genereren en verdienen. Dan moet je je als kleinere competitie toch organiseren, moet je nadenken hoe je toch competitief kan blijven.

Ik denk dat Peter Croonen, voorzitter van Genk en van de Pro League, het bij het rechte eind heeft. Hij noemt het stadium nog embryonaal. Er is een studie geweest, besteld door de grote clubs in België en Nederland, met een voorspelbare uitkomst: zo’n BeNeLiga zou sportief en financieel interessant kunnen zijn. Dat had ik nu zelf ook wel kunnen bedenken.

"Het sportieve niveau zal stijgen, dat kan niet anders"

Maar goed, er zijn een aantal praktische issues. Voor supporters die hun ploeg willen vergezellen naar Nederland is het bijvoorbeeld niet zo simpel en ook emotionele aspecten spelen mee. Zoals tradities of derby’s die misschien verloren gaan. En er is de zorg om Europese tickets, want wat gaat de UEFA daarmee doen?

Er spelen ook emotionele aspecten mee. Zoals tradities of derby’s die misschien verloren gaan. En er is de zorg om Europese tickets, want wat gaat de UEFA daarmee doen?

"Wat met die andere 16 clubs die geen BeNeLiga spelen?"

Maar los daarvan is de vraag ook: wat met die 16 andere huidige profclubs die niet in die BeNeLiga spelen? Want je moet het toch stellen zoals het is: zodra die BeNeLiga een feit is, spelen die clubs de facto in een soort 1B.

Dat is dan de nationale hoogste klasse en ik neem aan dat ze dan het vooruitzicht krijgen van 2 plaatsen om het jaar nadien in de BeNeLiga te kunnen voetballen. Stijgen en dalen, dat is de sportieve wortel.

En hopelijk ook het vooruitzicht van een grote hap uit het geld dat die BeNeLiga genereert, maar dat is alweer een moeilijker probleem, zoals nu voor de ploegen van 1B. Want onze clubs willen die BeNeLiga ook om meer geld te verdienen en om competitiever te zijn, dus willen ze daar waarschijnlijk toch liefst zo weinig mogelijk van afgeven.

Hoe je het ook draait of keert, de belangstelling van televisiezenders en kranten zal quasi nul zijn, zoals nu voor 1B. In een weekend van Ajax-Anderlecht en Club Brugge-PSV kijkt geen mens om naar pakweg Kortrijk-STVV, dat is dan de realiteit. En al die waardevolle middenmoters verliezen dan per definitie ook de jaarlijkse komst van onze grote clubs: Club Brugge, Standard of Anderlecht.