Tiger Woods evenaart mythisch record van Sam Snead met 82e zege

Het toernooi in Japan moest op maandag afgewerkt worden, omdat de regen spelen onmogelijk had gemaakt op vrijdag. Woods had vanaf de eerste dag de leiding in handen en begon maandag met een voorsprong van drie slagen aan zijn laatste zeven holes en hield stand.

"Vijf dagen aan de leiding, dat vreet aan je. Het is een lange week geweest." Twee maanden geleden onderging Woods nog een kijkoperatie aan zijn linkerknie, zijn vijfde knie-operatie. "Maar ik weet nog altijd mijn weg rond een golfbaan. Ik weet hoe ik moet spelen en hoe ik het moet aanpakken en dat is mij deze week gelukt."

Woods won voor lokale favoriet Hideki Matsuyama en Rory McIlroy in het eerste PGA-toernooi in Japan. Woods moet binnenkort als kapitein van het Amerikaanse team de spelers bekendmaken voor de Presidents Cup, een duel tussen de VS en de rest van de wereld zonder Europa. "Ik denk dat de speler de aandacht heeft getrokken van de kapitein", lachte Woods.