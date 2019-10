VIDEO: Woedende Ribéry duwt lijnrechter, lange schorsing dreigt

Lazio ging op bezoek bij Fiorentina in de slotminuten nog met de overwinning (1-2, red.) aan de haal. Jordan Lukaku maakte, na blessureleed, zijn rentree bij Lazio en leverde de assist af voor het beslissende doelpunt.

Maar dat was niet naar de zin van Franck Ribéry, die deze zomer van Bayern München overkwam naar Fiorentina. Hij was niet te spreken over een niet gefloten fout van Lukaku voorafgaand aan de goal. Het potje kookte na de wedstrijd helemaal over bij de Fransman.

Misnoegd ging hij verhaal halen bij de lijnrechter en gaf hij de man tot 2 keer toe een duw. De staf van Fiorentina moest Ribéry kalmeren. De Fransman kreeg ook nog een rode kaart voor zijn actie.

Een incident dat niet zonder gevolgen zal blijven. Volgens Italiaanse kranten mag Ribéry zich verwachten aan een schorsing van zo'n 4 speeldagen.