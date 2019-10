Wat nu met de Panthers? Bondscoach: "Twijfel niet aan mijn positie"

Na een lange reis zijn de Red Panthers weer in het land. Het was een emotioneel weerzien met familie en vrienden. De teleurstelling na het missen van de Spelen -voor de tweede keer op rij- is dan ook nog steeds groot. Hoe moet het nu verder met de Panthers? En blijft bondscoach Niels Thijssen aan het roer? "Ik twijfel niet aan mijn positie", zegt Thijssen.

Thijssen: "Twijfel nu niet aan mijn positie"

"We hebben als groep 3 jaar heel hard gewerkt om niet opnieuw de kwalificatie voor de Olympische Spelen mis te lopen", zegt bondscoach Thijssen op de luchthaven van Zaventem. "Dat is niet gelukt en uiteraard wordt mijn positie dan in vraag gesteld. Het is gewoon "shit" maar ik twijfel nu niet aan mijn positie als bondscoach. Ik ben daar ook totaal nog niet mee bezig geweest, want mijn contract loopt nog tot eind 2020." "Ik ben ook van mening dat het missen van de Spelen niet al te veel zou moeten betekenen voor het Belgische vrouwenhockey. Er is ook heel veel goeds geweest de afgelopen 4 jaar. Ik hoop dan ook van harte dat we de komende jaren nog dezelfde steun gaan krijgen om er volgende keer wel weer bij te zijn." "Natuurlijk hebben we na het missen van Rio (2016, red.) hetzelfde geroepen, maar sport kan heel hard zijn. Nu stoppen of opgeven lijkt mij geen optie, dus ik denk dat we verder moeten gaan met wat we al bezig waren. Dit is een stap terug, maar we moeten zo snel mogelijk bij elkaar gaan zitten om te zorgen dat het maar een kleine stap terug is."

Boon: "Niet de schuld van één iemand"

Red Panther Jill Boon had het zichtbaar moeilijk om te spreken over de nipte nederlaag van de hockeyploeg in China. "De teleurstelling is nog altijd bijzonder groot en dat zal nog wel een aantal maanden duren. Dit jaar waren we echt klaar om ons te plaatsen voor de Spelen." Vreest Boon na deze desillusie voor de positie van de bondscoach? "Het is niet mijn job om daarover te beslissen. We winnen samen en we verliezen samen. Het is niet zoals in het voetbal waar het vaak over de rol van de bondscoach gaat. We zullen zien hoe alles de komende jaren in elkaar zal zitten, maar het is niet de schuld van één iemand. Dat is het voordeel van een teamsport."

"We moeten nu een beetje geduldig zijn, want volgens mij komt het wel goed met deze ploeg. We moeten wel kristisch gaan analyseren wat er beter kan. Ik hoop niet dat er nu opnieuw gekeken moet worden naar het project van de Red Panthers, dat zou een fout zijn. Ik denk ook wel dat we de steun van de bond gaan krijgen, want je ziet dat de goede structuur die ze neergezet hebben echt begint te werken." "Er zit in elk geval heel veel potentieel in deze groep. Ik ben ervan overtuigd dat het de komende jaren net wél in plaats van net niet zal worden."

Sinia: "Hebben maar 1 match nodig om het onze kant op te laten vallen"

"We moeten zeker verder blijven werken zoals we nu bezig zijn", vindt ook Red Panther Emilie Sinia. "We hebben al veel progressie gemaakt. De jongeren die erbij zijn gekomen spelen heel goed. Alle ingrediënten zijn aanwezig om sterk te presteren, maar we moeten nu zoeken hoe we de moeilijke momenten in de toekomst gaan aanpakken." "We hadden een toernooi als de Spelen ook echt nodig om progressie te boeken. Je speelt daar zoveel matchen met druk en misschien zouden we daardoor beter leren om met die druk om te gaan." "Naar mijn gevoel hebben we echt maar één match nodig om het onze kant op te laten vallen. Dan kunnen we vertrokken zijn. Maar we moeten gewoon één keer die druk overwinnen."