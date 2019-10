Van kostbare missers tot pech voor Butez: wat viel er op tijdens speeldag 12 in de Jupiler Pro League?

Kostbare missers

Cercle Brugge blijft de rode lantaarn in onze eerste klasse na een 1-0 verlies tegen Racing Genk. Toch kon de uitslag er anders uit gezien hebben voor de Vereniging. Vlak voor tijd kreeg Alimami Gory nog een dot van een kans om de gelijkmaker binnen te tikken. Van dichtbij schoot hij op Genk-doelman Gaëtan Coucke.

In Sint-Truiden tegen AA Gent vielen er geen doelpunten, maar ook hier kon er een andere uitslag op het scorebord gestaan hebben. In minuut 83 kwam Laurent Depoitre oog in oog te staan met de STVV-doelman na mistasten in de verdediging. Depoitre had nog een ploegmaat naast zich, maar verkwanselde de opgelegde kans.

Pech voor Butez

Charleroi pakte de volle buit tegen Moeskroen na een 1-0 zege, maar de meest opvallende speler op het veld was er eentje van Moeskroen. Zo beet Charleroi lange tijd zijn tanden stuk op Jean Butez. Helaas voor de doelman van Moeskroen blesseerde hij zich zwaar bij een van zijn reddingen. Hij zou naar verluidt een breuk aan zijn onderarm hebben opgelopen. De kans dat hij dit jaar nog in actie komt, is zeer klein.

Amicale sfeer tussen Clement en Preud'homme

Club Brugge en Standard hielden elkaar in evenwicht. Het werd 1-1. Philippe Clement keek zijn "leermeester" Michel Preud'homme in de ogen. Dat de twee er nog steeds een goede verstandhouding op nahouden, toont dit beeld dat net voor de aftrap in de catacomben werd gedraaid.

Perfecte controle Bölöni

Hét beeld van speeldag 12 kwam er ongetwijfeld dankzij Antwerp-speler Didier Lamkel Zé, maar ook Antwerp-coach Laszlo Bölöni liet zich opmerken. De Roemeen heeft duidelijk nog genoeg techniek in zijn voeten, zo toonde hij met deze knappe controle.

Fans Eupen zijn Van Crombrugge nog niet vergeten

Fans van Club Brugge eerden hun ex-speler Raoul Lambert, die deze week 75 werd. Iets wat hem duidelijk ontroerde. Ook voor Anderlecht-goalie Hendrik Van Crombrugge werd het een emotionele terugkeer, zij het naar de Kehrweg in Eupen. De fans van de club uit de Oostkantons toonden dat ook zij hun ex-doelman nog niet vergeten zijn.

