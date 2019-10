Van der Poel: "Misschien vind ik in Eli de uitdaging die ik in Wout vond"

Zondag begint het veldritseizoen van Mathieu van der Poel. In Ruddervoorde duikt de wereldkampioen opnieuw het veld in na een meer dan geslaagd wegseizoen. Kan hij meteen meestrijden voor de overwinning en wat vindt hij van de vernieuwingen in de Wereldbeker? Dit vertelde hij gisteren in De Tribune op Radio 1.

"Ik wou dat de basis in orde was voor ik eraan begon"

Mathieu van der Poel verklaart meteen waarom z'n comeback zo lang op zich liet wachten: "Het is toch een drukke zomer geweest. Ik had zelf nood aan wat rust en wilde pas terugkeren als ik een acceptabel vormpeil had." "Het is ook heel moeilijk om, als je slecht aan het seizoen begint, dat nog goed te krijgen tijdens het seizoen. Dus ik wou dat de basis in orde was voor ik eraan begon." Veel crosstrainingen heeft de wereldkampioen nog niet achter de kiezen maar dat is volgens hem geen probleem: "Ik denk dat ik drie keer in het bos ben geweest, dus dat is

nog niet zo heel veel. Maar het is vooral belangrijk om weer wat kilometers en uren in de benen te krijgen. Dat heb ik vooral gedaan." Of hij zondag meteen voor de prijzen rijdt, wil hij niet gezegd hebben: "Ja, liefst wel natuurlijk, als dat mogelijk zou zijn. Ik heb mezelf goed voorbereid, ik heb een goed vormpeil, maar het zal nog niet top zijn."

"Iserbyt is indrukwekkend bezig"

Van der Poel kijkt ook uit naar de eerste confrontatie met seizoensrevelatie Eli Iserbyt. "Hij is heel indrukwekkend bezig. Ik heb de crossen wat gevolgd en op dit moment rijdt hij weg wanneer en waar hij dat wil. Hij moet meestal ook maar één keer proberen om de kloof te slaan en dan ben je wel de beste." Z'n landgenoot en collega-veldrijder Lars van der Haar vergeleek de snelheid waarmee Iserbyt op dit moment rondrijdt met die van Mathieu vorig seizoen. "Dat weet ik niet en daar ga ik me niet over uitspreken. Dat zullen zij wel weten, maar daar kan ik nu niks over zeggen. Ik zal het wel merken als ik tegen hem rijd." Maar een wandeling in het park wordt het sowieso niet: "Dat is het nooit natuurlijk. Crossen is sowieso een uur lastig. Maar persoonlijk vind ik het ook jammer dat Van Aert er niet bij is omdat hij toch altijd mijn grootste concurrent is geweest. De grootste

uitdaging ook." "Maar misschien vind ik die uitdaging nu in Eli Iserbyt. Het lijkt er wel op dat hij een grote stap heeft gezet. Maar het zal pas duidelijk worden als we een paar crossen tegen elkaar gereden hebben wat het niveauverschil is."

Hervorming Wereldbeker: "Veel ophef om niks"

Bij heel de heisa van de laatste weken over de hervorming van de Wereldbeker heeft Van der Poel nog niet echt stilgestaan: "Ik heb al wat dingen zien en horen passeren en waarschijnlijk zullen er voor beide standpunten wel goede argumenten zijn. Maar ik ben er nog niet mee bezig." "We moeten er toch vanuit gaan dat er gehandeld wordt in het belang van de sport. Nu wordt er wel heel dramatisch over gedaan, terwijl dat volgens mij niet zo hoeft te zijn. Er is voorlopig veel ophef om niks, want er is nog niks beslist en nog niks bekend." Indien het in z'n schema past heeft VDP geen enkel probleem met de hervormingen, maar: "ze willen de startvolgorde van de Wereldbeker weer baseren op de Wereldbekerstand en dat doen ze om alleen maar om renners te verplichten om naar Amerika te gaan. Dat vind ik dan weer een foute instelling." "Er zijn ploegen die sponsorbelangen hebben in Amerika. En ik blijf bij mijn standpunt dat de Wereldbeker belangrijk is, maar dat we eerst de sport groter moeten maken in Europa en dan pas over zee."

Het startgeld is iets minder maar het prijzengeld hoger. Dat is voor mij even goed!

Er zou ook gemorreld worden aan de startgelden en geen enkele sportman heeft graag dat er in zijn of haar portefeuille gezeten wordt. "Nee, niemand heeft graag dat ze geld afpakken." "Zoals ik het gelezen heb, is het startgeld iets minder, maar het prijzengeld hoger en dat is voor mij even goed eigenlijk (lacht). Het is sowieso eerlijker, want je wordt beloond voor wat je presteert." "In andere sporten is dat ook. Kijk maar naar het tennis. Je hebt je loon, maar in een toernooi krijg je meer als je ver geraakt. Ik vind dat een correcte manier. Maar zolang er mooie crossen blijven is het goed, hé."