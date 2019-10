Van Handenhoven: "Kompany leidde het project, daar was geen twijfel over"

Anderlecht werd enkele weken geleden op de vingers getikt omdat Vincent Kompany zich zonder geldig diploma als trainer profileerde bij paars-wit. Gunther Van Handenhoven licht als bevoorrecht getuige een klein tipje van de sluier over hoe het er aan toe ging onder Kompany.

"De club heeft vanaf het begin heel duidelijk gesteld dat Kompany speler-manager zou worden. Een manager naar Engels model dan. Als speler was hij sowieso aanwezig op de training, maar hij gaf die ook voor een deel zelf. Dan legde hij het spel stil en gaf hij aanwijzingen. Dat mocht ook in zijn rol."

Maar stelde hij ook zelf de ploeg op? "Je mag er toch vanuit gaan dat hij dat deed", is Youri Mulder stellig. "Dat hebben ze ook in het begin van het seizoen zo verklaard. Maar echt zeker weet ik dat niet. Als er over de opstelling gepraat werd, ging de deur van het bureau dicht voor mij."

"Nam hij alle beslissingen zelf? Nee, want hij had een staf rondom hem. Maar het was altijd duidelijk dat Kompany het project leidde. Daar bestond geen twijfel over."