Dodi Lukebakio: "Mijn omhaal was pure improvisatie"

Hertha Berlijn kwam op eigen veld 0-2 achter tegen Hoffenheim. Met een schitterende omhaal maakte Lukebakio de aansluitingstreffer. "Mijn omhaal was pure improvisatie", zegt de Belgische aanvaller. "Ik dacht niet na en deed alles op automatische piloot."

Uiteindelijk verloor Hertha met 2-3. "Ondanks mijn goal overheerst de ontgoocheling over de nederlaag. Het is niet makkelijk om van 0-2 terug te keren en om dan op het einde nog de 2-3 te slikken, dat doet pijn. We moeten nu onze rug rechten."