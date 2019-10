Hamilton: "Je moet Verstappen meer ruimte geven dan anderen"

Ondanks maar een zesde plaats ging de naam van Max Verstappen vaak over de tongen in de GP van Mexico. De Nederlander van Red Bull speelde zijn poleposition kwijt door een straf en in de race was er contact met Lewis Hamilton én Valtteri Bottas.

Verstappen moest in de eerste ronde door het gras na contact met Hamilton. "Elke rijder is anders", vertelde Hamilton na de race uit. "Sommigen zijn heel slim en anderen zijn niet zo slim. Door ervaring leer je wie je meer ruimte moet geven dan anderen."

"Het is heel waarschijnlijk dat je in botsing komt met Max als je hem geen extra ruimte geeft. Meestal doe ik dat ook, maar vandaag niet. Al vind ik niet dat ons contact opzettelijk was, maar mijn haar ging er wel van rechtstaan."

Enkel ronden later dook Verstappen voorbij Bottas, maar de Nederlander liep daarbij wel een lekke band op, die de rest van zijn race hypothekeerde. "Max kwam uit het niets en ik kon hem niet meer ontwijken", legde Bottas uit. "Die lekke band heeft hij zichzelf aangedaan."

Sebastian Vettel kreeg het de voorbije jaren meer dan één keer aan de stok met Verstappen en kreeg de vraag of de Nederlander de meest aggressieve rijder is en of hij hem anders benadert. "Ja en ja", antwoordde de Duitser. "Het klopt helemaal."

Verstappen had de voorbije twee Grote Prijzen in Mexico gewonnen, maar deze editie zal hij zo vlug mogelijk willen vergeten. "Zesde is niet waar ik wou eindigen vandaag", gaf de 22-jarige Nederlander toe. "Maar als je bekijkt wat er allemaal gebeurd is, dan is dat nog zo slecht niet."