"Wouter Vandenhaute heeft interesse om Roda JC over te nemen"

Wouter Vandenhaute kennen we vooral uit de wielerwereld. Maar met zijn bedrijf Let’s Play is hij ook actief als voetbalmakelaar, van onder meer Youri Tielemans.



Volgens De Tijd is Vandenhaute nu in gesprek met Roda JC. De gesprekken gaan over de 80 procent aandelen van zakenman Frits Schrouff. De club zit al een paar jaar in zwaar financieel weer en was op zoek naar een nieuwe externe investeerder die hem van de financiële ondergang kan redden.

Daarbij zijn de nodige horden te nemen. De club moet ten laatste morgen een bankgarantie van bijna 1 miljoen euro kunnen voorleggen aan de Nederlandse voetbalbond, zoniet wordt de club in competitie drie punten afgetrokken. Roda kreeg eerder dit seizoen al zo'n straf vanwege de financiële chaos. De volgende stap is het intrekken van de licentie, waardoor de club niet meer zou mogen aantreden in het Nederlandse profvoetbal.



Met de komst van Vandenhaute zou de dreiging van faillissement afgewend zijn. Vandenhaute houdt wel nog een slag om de arm. Definitief groen licht volgt pas na een boekenonderzoek. Dat kan een dealbreker zijn, vanwege de financiële chaos waarin de club verkeert.