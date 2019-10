Van Aert: "Werk met mental coach, want was angstig als ik naar de koers keek"

Wout van Aert heeft na zijn valpartij in de Tour mental coach Rudy Heylen in de arm genomen. "Ik heb lang gedacht dat dat niet nodig was, maar ik had dat beter al wat vroeger gedaan", zegt Van Aert in een gesprek met De Zondag.

"Ik merkte dat ik als ik naar de koersen keek angstig werd als ze snel door een bocht gingen. Ik ging ervan uit dat ik geen problemen zou hebben na die val, maar blijkbaar is dat toch een trauma. Ik wil niet met angst op de fiets kruipen als ik met de koerstrainingen begin."

Die koerstrainingen zijn trouwens nog niet voor meteen. "Ik zou liever veel meer op mijn fiets willen zitten. Echt conditie opbouwen zit er nog niet in. Ik slaag er niet in om langer dan 2 uur te koersen. Dan krijg ik last, stijft alles op rond die pees. Ik heb 1 keer een lange training gedaan van 80 kilometer, maar dat was te veel."

Van Aert hoopt nog altijd zijn comeback te maken in het veld tijdens de kerstperiode. "Dat is het droomscenario. Nog niet op niveau, maar gewoon meedoen en mij amuseren. Daarna zou ik het BK rijden en wou ik op niveau zijn voor het WK. Maar ik weet niet of dat nu realistisch is."