Philippe Clement niet gelukkig: "Heb me voor het eerst dit seizoen heel boos gemaakt"

Preud'homme: "Gelijkspel tegen Club blijft goede prestatie"

Uiteindelijk kon Preud'homme wel vrede nemen met de puntendeling: "Standard was beter in de eerste helft, Club Brugge in de tweede. Ik denk dat een gelijkspel de juiste uitslag is. Natuurlijk hoop je om hier te winnen, zeker als je ‘in the mood’ bent, zoals wij hier in de eerste helft. Maar een gelijkspel tegen zo’n sterke ploeg als Club, dat blijft hoe dan ook een goede prestatie."

Michel Preud’homme was vooral tevreden over wat Standard voor de pauze liet zien: "In de eerste helft stonden we goed in positie, waren we goed in balbezit en vonden we de ruimte. Het enige spijtige is dat we geen tweede doelpunt hebben kunnen maken. Dan hadden we aanspraak kunnen maken op de overwinning."

Clement: "Iedereen keek naar elkaar zonder naar oplossingen te zoeken"

Philippe Clement was dan weer allesbehalve tevreden over wat zijn ploeg in de eerste helft bracht. "De eerste helft was een zware teleurstelling. We hadden moeite met de organisatie van Standard, die heel strikt was. Ik was vooral teleurgesteld in de reactie na de goal, omdat er te weinig beleving in zat. Iedereen keek naar elkaar zonder naar oplossingen te zoeken."

"Ik heb mij tijdens de rust heel boos gemaakt, dat was de eerste keer dit seizoen. Ik ben dan wel blij over de reactie in de tweede helft. Dan hebben mijn spelers laten zien waarom ze op die eerste plaats staan. Alleen is het spijtig dat we dat tweede doelpunt niet meer konden maken."

Opvallend toch, de dubbele wissel van Clement bij de rust, nadat eerder al de geblesseerde Mata was vervangen. "Geen verwijt aan de jongens die eraf gehaald zijn tijdens de rust, want zij hebben de voorbije weken veel gegeven", verduidelijkt Clement.

"Maar daaruit blijkt nog maar eens dat het belangrijk is om op de juiste momenten te kunnen roteren. Ik vond een aantal jongens minder fris vandaag. Dat hadden ze gewoon moeten aangeven op voorhand. Dan hadden we andere keuzes kunnen maken. Daar zullen we het deze week over moeten hebben."