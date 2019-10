Clippers laten al van hun pluimen, Young weer trefzeker voor Hawks

De Clippers slaagden er in de zomer in Paul George en vooral Kawhi Leonard naar Los Angeles te lokken. Prompt werden ze tot topfavoriet voor de titel gebombardeerd, iets wat ze zelf in hun eerste duels tegen de Lakers en de Warriors nog eens extra in de verf zetten.

Maar tegen de Phoenix Suns - vorig seizoen de allerslechtste ploeg in het Westen - hadden ze al veel minder noten op hun zang. In een gelijkopgaande wedstrijd maakten de Suns het verschil in het 3e quarter, onder meer dankzij Devin Booker (30 punten).