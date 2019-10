De Clercq: "Iserbyt zal lang kunnen aanklampen bij Van der Poel"

Wat is de mening van Mario De Clercq over de nieuwe Wereldbeker-kalender voor volgend seizoen? "Ik vind het goed", zegt De Clercq. "Als alles hetzelfde blijft, ga je achteruit. Dat is overal zo."

"Toen Wouter Vandenhaute de Ronde van Vlaanderen naar Antwerpen haalde, heeft hij ook veel kritiek gekregen. Maar nu is alles heel goed. En dat zal met het veldrijden ook zo zijn.”

Wil De Clercq zijn Grote Prijs in Ronse in de Wereldbeker? “Dat zeg ik niet. Maar als mijn cross op een zaterdag valt in plaats van een zondag, dan stoppen we met de veldrit in Ronse.”