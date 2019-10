Roger Federer is en blijft baas in zijn Bazel

Roger Federer speelde al voor de 15e keer de finale in zijn Bazel. Nadat de 38-jarige Zwitser in de halve finales had afgerekend met nummer 7 van de wereld Stefanos Tsitsipas (6-4 en 6-4) kon enkel Alex de Minaur hem nog van een 10e titel houden.

Dat gebeurde niet. De 20-jarige Australiër kon de grootmeester nauwelijks verontrusten in de St. Jakobshalle. In een dik uur had Federer zijn 10e titel in eigen huis beet en dat na een week zonder setverlies. Zijn langste wedstrijd duurde 79 minuten.

In totaal heeft Federer nu 103 titels op zijn palmares staan. Daarmee sluipt hij weer wat dichter bij recordhouder Jimmy Connors. De Amerikaan was in zijn carrière goed voor 109 titels.

"Als mijn lichaam meewil, doe ik er hier in Bazel volgend jaar nog een bij", beloofde Federer alvast.