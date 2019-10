6e wereldtitel is zo goed als binnen voor Hamilton

Lewis Hamilton kon zich in Mexico-Stad op 3 races van het einde al verzekeren van het wereldkampioenschap, maar dat scenario bleek iets te rooskleurig. Valtteri Bottas moest op minstens 3 plaatsen van de titelverdediger eindigen en dat gebeurde niet. Hamilton won, zijn ploegmaat finishte als 3e op de Autodroom Hermanos Rodriguez.

In de WK-stand leidt Hamilton nu met 74 punten voorsprong op Bottas. Als hij volgend weekend in de VS in de top 8 eindigt, is de 6e wereldtitel binnen voor de 34-jarige Brit. Zelfs als Bottas elke race wint plus de snelste ronde neerzet, haalt hij Hamilton niet meer in.