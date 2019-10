Woelwater Lamkel Zé wil zijn leven beteren: "Je zal een nieuwe Didier ontdekken"

De Kameroener is niet onbesproken in Antwerpen. Hij is een woelwater, maar wel een publiekslieveling. Zo begon hij in de B-kern omdat hij te laat terugkwam uit vakantie, zo pakte hij te veel rode en gele kaarten én ging hij al op de vuist met een ploegmaat.

Nu wil hij zijn leven beteren. En dat maakte hij zaterdag duidelijk met een T-shirt dat hem moet aanmanen tot kalmte en rust. "Ze vertelden me dat ik rustiger moet worden, vandaar. Je zal een nieuwe Didier ontdekken", reageert de Antwerp-spits.

Maar ook voor het uittrekken van dit wedstrijdshirt kreeg hij, uiteraard, een gele kaart. "Ik wist dat ik een gele kaart zou pakken. Ik had beloofd om mijn truitje uit te doen, dus houd ik me daaraan. Maar het belangrijkste is de zege."