Maaseik wint eerste competitietopper tegen Roeselare

Maaseik en Roeselare speelden op speeldag 3 al hun eerste topper en het verschil tussen de twee ploegen was bijzonder klein. In set 1 kon Maaseik pas met 31-29 het laken naar zich toe trekken. Ook in de volgende sets lieten de ploegen elkaar nooit los. Set twee was voor de thuisploeg, set drie ging naar de bezoekers.

Roeselare kon geen beslissende vijfde set afdwingen. Bij 24-21 wiste het in set vier nog een eerste matchpunt weg, maar het tweede was wel het juiste voor Maaseik. Door de zege komt de club nu alleen op kop met 9 punten.