Red Panther Sinia:"Kunnen niet omgaan met belangrijke momenten"

Alix Gerniers eiste met een aandeel in de owngoal en de gemiste beslissende shoot-out een negatieve hoofdrol op. "Dit is heel jammer. De laatste minuten waren er alweer te veel aan voor ons. We zijn heel teleurgesteld en triest", vertelde Gerniers. "We wilden voor die ene goal gaan, maar in de tweede helft hebben we te veel verdedigd en hebben we te weinig gecreërd als ploeg."

"Zo gaan we opnieuw een shootout, waarin een olympisch ticket op het spel staat, in met het gevoel dat we net een goal hebben geslikt. Het is niet makkelijk om dan in je hoofd die knop om te draaien, maar ik had er vertrouwen in."

"We hebben nu 4 jaar, sinds de vorige uitschakeling voor de Olympische Spelen, getraind met het oog op Tokio. Het is weer net niet en dat is jammer. Het is zuur, maar de Pro League staat over 3 maanden voor de deur. We zullen onszelf weer moeten opkrikken."