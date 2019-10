Croonen: "Als we BeNeLiga niet serieus onderzoeken, krijgen we over 10 jaar spijt"

"Ons specifiek Belgisch en Nederlands model is erop gericht om een goede opleidingsomgeving te zijn voor de grote competities. Dat vereist dat onze budgetten ook evolueren met de grote competities. Dat is niet makkelijk, maar de BeNeLiga kan een gamechanger zijn. Plots creëer je een markt van 28 miljoen mensen, in plaats van 11 en 17 miljoen. Dat potentieel moet je minstens onderzoeken. Met grotere budgetten, wat theoretisch mogelijk is in die markt van 28 miljoen, kan op lange termijn de kloof met de "big five" deels gedicht worden. De ambitie van een grensoverschrijdende competitie moet zijn om de zesde Europese liga te worden."

"De studie is er gekomen uit het besef dat het Europese voetballandschap enorm verandert. Sinds 2012 wordt de kloof met de 5 grote Europese competities elk jaar uitgediept. België en Nederland behoren tot de middenmoot, maar de vrees bestaat dat die op termijn zal verdwijnen. Misschien krijgen we een voetballandschap met de kleintjes versus de groten."

Voor de zomer lanceerden Anderlecht, Club Brugge, Genk, Gent en Standard samen met de Nederlandse ploegen Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Utrecht en Vitesse een haalbaarheidsstudie naar een grensoverschrijdende BeNeLiga. Ook de Belgische en Nederlandse voetbalbond zijn betrokken. "We vinden dat we de intellectuele eerlijkheid moeten hebben om deze piste grondig te onderzoeken", vertelt Genk-voorzitter Croonen.

"De emotionele weerstand mag geen excuus zijn"

De eerste fase van het onderzoek van de clubs is nu achter de rug. De conclusie was dat het waardeverhogend potentieel van zo'n BeNeLiga interessant genoeg is om het onderzoek voort te zetten. "Zowel sportief als economisch is het de moeite om een praktijkgerichte studie te starten. In de eerste studie hebben we ook bekeken wat het risico is om niets te doen. Als we deze piste niet grondig onderzoeken, gaan we daar over tien jaar misschien spijt van krijgen."

"De evidente emotionele weerstand die er is, mag geen excuus vormen. Als je er nu over discussieert, is het een louter emotioneel debat. Deze studie moet nagaan of er voldoende sterke argumenten zijn om de emotionele weerstanden te overbruggen."

"Nu gaan we simuleren hoe het format, de nationale competities en de BeNeLiga er best uitzien. Ook de impact op elke club individueel wordt bekeken. Deze tweede onderzoeksfase moet een duidelijker beeld brengen van de moeilijkheden en natuurlijk ook van wat het zou kosten. Het is veel te vroeg om een timing of een format vooruit te schuiven."

De voorzitter van Genk en de Pro League beklemtoont dat er nog geen knoop is doorgehakt. "Er zal alleen iets beslist worden als de studie uitwijst dat een BeNeLiga interessant genoeg is. En dan nog komt die beslissing niet ons toe. Wij doen een voorstel, de Pro League en de Eredivisie hakken de knoop door."