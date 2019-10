Patera behoudt zijn Europese titel tegen Italiaanse kampioen in Milaan

De 26-jarige Patera zette zijn titel op het spel tegen de 9 jaar oudere Valentino en was de grote favoriet in de Allianz Cloud. Na 12 ronden kreeg hij die bevestiging van de 3 scheidsrechters: 1x 117-110 en 2x 117-111.

Voor de Italiaan was het de eerste nederlaag in 9 kampen. Patera voegde een 23e overwinning toe aan zijn palmares, tegen 3 nederlagen.

Voor Patera was het de 7e Europese titelkamp, maar 1 keer verloor hij: in december 2017 in Helsinki tegen de Fin Edis Tatli. In oktober 2018 heroverde hij de EBU-titel ten koste van de Brit Lewis Ritson in Newcastle. Dat gevecht kreeg van de Europese bond de titel "kamp van het jaar" mee. In februari tegen de Fransman Marvin Petit en in juni tegen de Noord-Ier Paul Hyland Jr. pakte hij dit jaar al eens uit met een succesvolle titelverdediging.