LeBron James staat op als leider bij de LA Lakers

James slaagde er vorig seizoen niet in om een jonge ploeg naar de play-offs te loodsen, ook al gehinderd door een lange blessure. Maar dit seizoen wordt anders: James aast op revanche en krijgt nu ook Anthony Davis (21 punten) in steun.

LeBron James verloor dinsdag het duel in het duel van Clipper-nieuwkomer Kawhi Leonard, maar liet zich gisteravond in het Staples Center gelden. Los Angeles stond de hele partij voor, maar maakten een beslissende kloof in het derde quarter. Met 12 punten en 4 assists poetste hij het leidersblazoen dat hij vorig seizoen verloor weer helemaal op.

Kemba Walker bezorgt Boston zege tegen titelhouder Toronto

In Boston was Kemba Walker de grote man Hij was beslissend in het 4e kwart in de match tegen titelhouder Toronto (112-106). Walker maakte 11 van zijn 22 punten in de laatste 12 minuten. Hij stelde zo de thuisfans gerust.