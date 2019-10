Froome past voor criterium in Saitama, maar rijdt tijdrit: "Nog niet in peloton"

Chris Froome kwam in juni bij de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné zwaar ten val. Hij liep breuken op aan zijn ribben, dijbeen, heup, elleboog en aan zijn nek. Intussen traint hij alweer op de fiets, maar hij is verre van de oude.

"Nog niet in peloton"

Het Criterium van Saitama wordt morgen in Japan georganiseerd. Froome is, met uitzondering van vorig jaar, altijd present geweest en ontbreekt ook niet in de editie van 2019. Wel zal hij de wedstrijd zelf niet rijden.

"Liever neem ik geen risico's", zei hij daarover. "Ik voel me nog niet klaar om een wedstrijd in een peloton te rijden, dat is toch helemaal anders dan een trainingsrit. In een wedstrijd zit je ook met versnellingen, optrekken in de bochten, dat doe ik nu nog niet."

"Ik heb al groepstochten afgewerkt, maar hier nu al koersen lijkt me geen goed idee. Wel rijd ik de tijdrit die plaatsvindt voor het Criterium zelf."