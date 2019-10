Eddy Demarez: "De Red Panthers hebben een mentaal probleem"

Net als vier jaar geleden leken de Red Panthers op weg naar de Olympische Spelen, maar toch liep het nog mis. "De Red Panthers zijn met de verkeerde ingesteldheid aan de match begonnen", zegt onze hockeyman Eddy Demarez. "De basisles is: een voorsprong verdedigen is het slechtste wat je kunt doen."

"Het is helaas de rode draad bij de Red Panthers. Als het erop aankomt, dan gaan ze in hun hoofd onderuit. Het is altijd weer een mentaal probleem. Dat was zo voor Rio 2016, op het WK 2018, weer op het EK 2019 en nu in de olympische kwalificaties."

"Telkens geven ze het weg als ze het eigenlijk in handen hebben. En het straffe is dat ze begeleid worden door psycholoog Jef Brouwers. Die was er in de voorbereiding bij, net als op het EK. Ze werken nadrukkelijk met een psycholoog en toch blijft het fout gaan. Blijkbaar haalt het niets uit."

De Red Panthers zijn duidelijk de Red Lions niet. Er is een groot contrast met de mannen. Die zijn gestopt met werken met een psycholoog toen Shane McLeod begon als bondscoach. En sindsdien kwamen de successen. McLeod vervult als bondscoach die taak zelf. Dat is vaak de grootste kwaliteit van een bondscoach: je spelers mentaal weten te raken."