Geen duel tussen zussen Gilis in 1/8e finales van WK squash

Nele Gilis, die zich begin vorige maand in Boekarest tot Europees kampioene kroonde, kreeg in Egypte een taaie brok voor de kiezen in de tweede ronde. Thuisspeelster Nouran Gohar is immers de nummer 5 van de wereld en won dit jaar de US Open en de British Open.

Gilis, nummer 19 op de PSA-ranking, onderging tegen Gohar de wet van de sterkste en verloor in 3 sets: 11-1, 11-5 en 11-5.

Gohar komt nu in de 1/8e finales Tinne Gilis tegen, de zus van Nele. Tinne Gilis (PSA-26) versloeg in haar wedstrijd in de tweede ronde de 17-jarige Maleisische Aifa Azman (PSA-89) met 3-0: 11-7, 11-7 en 11-3. Gilis staat zo voor het eerst in de 1/8e finales op het WK. "Ik ben tevreden over mijn wedstrijd", zegt Tinne Gilis. "Ik heb me aan mijn wedstrijdplan gehouden en dat heeft gewerkt.