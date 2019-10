De Vuelta in Breda: voor het sprinten de kerk uitgaan

Dat dorpen of steden die een grote ronden ontvangen alles uit de kast halen om zichzelf in de kijker te zetten, is natuurlijk niet nieuw. Maar in Breda gaan ze volgend jaar dus nog een stapje verder. Voor start van de 3e etappe moeten de renners er met de fiets aan de hand door de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

"De Vuelta 2020 is een unieke kans om ons mooi Breda aan de wereld te presenteren. Daarom hebben we heel zorgvuldig een prachtige route langs de highlights van Breda samengesteld. En als klap op de vuurpijl gaat de Ronde van Spanje niet langs de kerk, maar door de kerk", zegt wethouder Sport Daan Quaars.

Nederland is volgend jaar voor de tweede keer gastheer voor de "Gran Salida" van de Vuelta. In 2009 werd er in Assen gestart, volgend jaar wordt op vrijdag 14 augustus het startschot in Utrecht gegeven met een ploegentijdrit..

De tweede etappe voert het peloton van Den Bosch opnieuw naar Utrecht. Zondag 16 augustus volgt een rit met start en aankomst in Breda. Daar wil het stadsbestuur de volle toegestane elf kilometer van de neutralisatie gebruiken om zoveel mogelijk van de stad te laten zien, inclusief dus het interieur van de Grote Kerk.