Vier Standard-fans opgepakt na schermutselingen met ordediensten

De fans bekogelden volgens politiebronnen de ordediensten met stenen en sloegen ze om zich heen met vlaggenstokken. De schermutselingen ontstonden nadat de ordediensten de bezoekende fans moesten begeleiden van het stadion naar de bussen. Vier relschoppers zouden naar verluidt opgepakt zijn.

Voor de partij waren er ook al problemen met 37 Standard-fans. Bij een controle op de snelweg werd in een supportersbus Bengaals vuur, rookbommen en knalpotten gevonden. Samen goed voor 2,5 kilogram explosieven. De supporters mochten het stadion niet in. Meer zelfs, ze mochten ook de binnenstad en het treinstation niet in.