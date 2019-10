Skiër Sam Maes: "Vorig jaar had ik superseizoen, nu moet ik bevestigen"

Voor Sam Maes is het bij de start van het seizoen nog afwachten waar hij staat. "We hebben de laatste weken goed getraind. We zullen zien of ik er klaar voor ben. Je weet ook niet wat de vorm is van de anderen. Het is altijd spannend om te zien waar je staat in het begin van het seizoen."

"Ik heb vooral gewerkt aan mijn fysiek, dat was mijn grootste zwakte. Daarvoor ben ik ook naar Innsbruck verhuisd. Ik woon nog altijd in Sell am See, maar tijdens de week verblijf ik in Innsbruck. Daar train ik nu in een centrum waar ik massage, fysio en fysieke training krijg. Ik heb er alle faciliteiten om me zo goed mogelijk voor te bereiden op de winter."

"Ik denk dat ik hierin wel wat stappen gezet heb, ook skitechnisch. Ik was al redelijk goed, maar je kan natuurlijk alles verbeteren. Door sterker te worden verandert je skitechniek. Dat zijn allemaal aanpassingen en daar moet je ook voort aan werken. Elke stap die je niet naar voren zet, is een stap achteruit."