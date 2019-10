Clippers verbrodden debuutmatch Warriors in nagelnieuw stadion

Stephen Curry wist in in totaal 23 punten te scoren, maar het hielp uiteindelijk Golden State niet aan een zege. Kahwhi Leonard, vorig seizoen MVP in de NBA Finals, en Lou Williams waren met respectievelijk 21 en 22 punten goed bij schot voor Los Angeles.

Het was van 1971 geleden dat er in San Francisco nog naar NBA-basketbal kon gekeken worden. Golden State Warriors speelde namelijk van 1971 tot vorig seizoen in de Oracle Arena in Oakland. Het nieuwe Chase Center in San Francisco inspireerde de vicekampioen niet. De eerste 14 punten in de nieuwe strijdarena werden gemaakt door de Clippers.