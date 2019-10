KNVB: "Onderzoek bevestigt potentieel van een BeNeLiga"

"De ambitie om aan te sluiten bij de top 5 in Europa is ook ingegeven door de veranderingen die momenteel op Europees niveau worden besproken, met het risico dat het speelveld verwatert tot een mix van grote en kleine competities, waarin de middenmoot verdwijnt."

"De betrokken clubs besloten om in een eerste fase een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de theoretische meerwaarde van een BeNeLiga. Deze studie wordt vanuit het bredere voetbal belang mee gefaciliteerd door de nationale bonden (KNVB en KBVB). Dat onderzoek is inmiddels uitgevoerd door Deloitte. De resultaten van de eerste fase bevestigen dat de nieuwe BeNeLiga potentieel significant waardeverhogend is."

"Op basis van de huidige bevindingen besloten de initiatiefnemers dat er voldoende grond is om over te gaan tot een tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek. Daarbij wordt onder andere gefocust op het competitieformaat van de BeNeLiga, de effecten ervan op de verschillende competities, als ook een impactanalyse per club."