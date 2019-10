IFAM Indoor in Gent is in gevaar in olympisch jaar: "Financiële uitdagingen en minder interesse"

Voor eind oktober wordt er een definitieve beslissing genomen. Het zou om een sabbatjaar gaan, in 2021 wil de meeting er terug staan. De outdoormeeting van 30 mei 2020 in Oordegem komt niet in het gedrang, laat Maspoe meteen ook verstaan.



De organisatoren haalt meerdere redenen aan voor hun gedachtegang over de IFAM. "Door een vermindering van sponsoring en subsidies en het (verplicht) verhogen van het prijzengeld, krijgen we in 2020 te maken met enkele financiële uitdagingen", klinkt het in een mededeling.

"IFAM Indoor werd al jaren georganiseerd uit liefde voor de sport en probeert elk jaar te werken naar een break-even. Positieve financiële meevallers resulteerden steeds in het aantrekken van enkele mooie namen zoals Dafne Schippers en Jacob Ingebrigtsen. Maar als organisatie kunnen we uiteraard geen tienduizenden euro's verlies maken op een evenement."

"Daarnaast is er in een olympisch jaar en met een WK indoor in China minder interesse van de (Belgische) toppers in een indoorseizoen. Dat winterseizoen kon ook al maar laat van start gaan door het zeer late WK outdoor in Doha."

"We begrijpen dan ook dat heel wat toppers het indoorseizoen links laten liggen in functie van de belangrijke zomer met de Olympische Spelen en het Europees Kampioenschap in Parijs."

Voor heel wat Belgische atleten zal een niet-organisatie echter een flinke streep door de rekening zijn, want zij verliezen een kans om zich voor eigen volk te plaatsen voor het WK indoor, dat midden maart in Nanjing (in China) gehouden wordt.