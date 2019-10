AA Gent bindt Wolfsburg-held Roman Jaremtsjoek langer aan zich vast

Jaremtsjoek is momenteel bezig aan sterk seizoen, met 12 goals in alle competities. Dat leverde hem alvast een nieuw contract op. Bij Gent maken ze de laatste tijd werk van contractverlengingen, want niet alleen Jaremtsjoek kiest voor een verlengd verblijf in Gent.

Zo werd ook het contract van Giorgi Tsjakvetadze opengebroken, evenzeer tot 2023. Eerder tekende ook Jonathan David al bij tot 2023.