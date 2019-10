Ex-internationals slaan en zalven Mbappé na uitspraken PSG-Club

Met een hattrick en een assist was Kylian Mbappé deze week in de Champions League de man van de match voor PSG tegen Club Brugge. Na de partij deed de Franse international een opvallende uitspraak. Zijn woorden vielen echter niet in goede aarde bij enkele ex-internationals.

"Ik dacht dat ik aan het duel zou beginnen, maar de coach dacht er anders over. Dat

moet ik respecteren. Ik wilde bij mijn invalbeurt graag bewijzen dat PSG moeilijk zonder mij kan", zei Mbappé aan RMC Sport. "Het is twee maanden geleden dat ik voetbalde. Dat deed pijn, want ik wil elke wedstrijd spelen." Na de match verklaarde PSG-coach Thomas Tuchel waarom Mbappé op de bank startte. "Dat was omwille van tactische redenen. Als hij 90 minuten aankan, zal hij die echt wel spelen. We weten dat hij capabel is om het verschil te maken en hij moet zichzelf niet meer bewijzen. Hij wilde spelen tegen Club Brugge, maar naar mijn mening kon hij maar 55 of 60 minuten aan."

"Neymarizen"

De uitspraken van Mbappé vielen niet in goede aarde bij analisten Christophe Dugarry en Willy Sagnol, beiden ex-internationals voor Les Bleus. "Ik vind dit soort uitspraken zeer lastig. Eerst spreekt hij over het collectief, maar daarna... Het is niet voor het eerst dat hij dergelijke uitspraken doet. Misschien is het voor hem moeilijk om als voetballer even goed te zijn als mens", aldus Dugarry. Dugarry ging nog verder in zijn uitleg en noemde het gedrag van Mbappé "Neymarizen". "Ik ben echt fan van Mbappé, maar ik vrees ervoor dat deze jongen individualistisch wordt."

"Hij is nog jong"

Ook Willy Sagnol is van dezelfde mening als Dugarry. "De miljarden aan Qatarese investeringen hebben niets opgeleverd bij PSG omdat het team draait rond 1 à 2 vedetten. De komst van Zlatan Ibrahimovic en Neymar was fantastisch voor het Parijse voetbal, maar ze wilden belangrijker zijn dan het team. En nu gaat Mbappé ook die individualistische toer op." Maar niet iedereen heeft kritiek op Mbappé. Frank Leboeuf, nog een ex-international, neemt het op voor het Franse talent. "We hebben het hier over een 20-jarig kind dat net terugkwam van een blessure en 3 goals maakt. Ik ben er zeker van dat hij meteen doorhad dat hij met die uitspraak iets te ver was gegaan. Zijn mentaliteit zit echt wel snor."