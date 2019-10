"Buitengewone" Sterling is nu efficiënter en mag De Bruyne bedanken

Raheem Sterling acteert de voorbije 2 jaar op een hoog niveau. Zijn coach Pep Guardiola noemt hem "buitengewoon". Wij doken in de statistieken om te kijken wat er nu veranderd is. En welke rol speelt Kevin De Bruyne daarin?

Raheem Sterling was afgelopen week met een hattrick tegen Atalanta in de Champions League de ster bij Manchester City. De aanvaller werd overladen met lof. Analist Rio Ferdinand vond dat Sterling "bij de beste vijf spelers ter wereld hoort". Statistieken tonen inderdaad aan dat de 24-jarige Sterling de laatste 3 seizoenen indrukwekkend bezig is. In de vorige twee seizoenen had Sterling telkens minimaal 27 goals of assists in de Premier League. Sergio Agüero en Mohamed Salah zijn de enige andere spelers die daar ook in geslaagd zijn. Harry Kane, Eden Hazard en Pierre-Emerick Aubameyang zijn de enige spelers die dat in een van die seizoenen voor mekaar kregen.

Raheem Sterling in de Premier League

Seizoen Team Wedstrijden Goals Assists 2011/2012 Liverpool 3 0 0 2012/2013 Liverpool 24 2 2 2013/2014 Liverpool 33 9 5 2014/2015 Liverpool 35 7 7 2015/2016 Manchester City 31 6 2 2016/2017 Manchester City 33 7 6 2017/2018 Manchester City 33 18 11 2018/2019 Manchester City 34 17 10 2019/2020 Manchester City 8 6 1

Indrukwekkende cijfers dit seizoen

De cijfers van Sterling van dit seizoen zijn ook zeker impressionant te noemen. In totaal staat Raheem Sterling in alle competities in dertien wedstrijden dit seizoen op twaalf goals en vier assists. Niet alleen als afmaker maar ook als aangever is Sterling actief: hij heeft de meeste schoten en schoten op doel voor Manchester City in alle competities dit seizoen en qua gecreëerde kansen moet Sterling alleen Kevin De Bruyne voorlaten. Zijn impact bij City is groot. "Raheem is een buitengewone speler en hij kan nog beter", zegt zijn coach Pep Guardiola. "Hoeveel beter hij nog kan worden, zal hij zelf bepalen. Hij heeft de wil om telkens beter te willen doen, dus hij verdient alle lof. Hij heeft niet alleen offensief veel vooruitgang geboekt, ook op defensief en fysiek vlak is hij enorm gegroeid."

Topscorers en meeste assists voor Manchester City dit seizoen

Speler Schoten Schoten op doel Doelpunten Raheem Sterling 45 20 12 Sergio Agüero 39 15 10 Gabriel Jesus 33 12 5 Kevin De Bruyne 23 6 2 Bernardo Silva 23 8 4

Speler Kansen gecreëerd Assists Kevin De Bruyne 38 9 Raheem Sterling 29 4 Riyad Mahrez 29 6 David Silva 18 5 Rodrigo 15 0

Grootste verandering bij Sterling: efficiëntere afwerking

Maar waar Raheem Sterling nog het meeste progressie lijkt te hebben geboekt, is in het afwerken. In onderstaande tabel is te zien dat Sterling in de laatste jaren een stuk minder schoten nodig heeft voor een doelpunt. In zijn eerste twee seizoenen voor Manchester City scoorde Sterling met 17 procent van zijn schoten terwijl de laatste drie seizoenen dat percentage telkens boven de 25 procent ligt.

Schotconversie Raheem Sterling in de Premier League

Seizoen Team Wedstrijden Schoten Goals Schotconversie 2011/2012 Liverpool 3 2 0 0% 2012/2013 Liverpool 24 23 2 9% 2013/2014 Liverpool 33 33 9 27% 2014/2015 Liverpool 35 62 7 11% 2015/2016 Manchester City 31 36 6 17% 2016/2017 Manchester City 33 42 7 17% 2017/2018 Manchester City 33 68 18 26% 2018/2019 Manchester City 34 55 17 31% 2019/2020 Manchester City 8 17 6 35%

Sinds het seizoen 2017-2018 zijn ook de expected goals van Raheem Sterling flink toegenomen. Dat zijn de situaties van waaruit een speler geacht wordt te scoren. Het aantal goals voldoet goed aan de verwachtingen, maar net als bij zijn stijgende schotconversie is Sterling van licht onderpresteren naar iets overpresteren gegaan.

Seizoen Team Expected Goals Goals Verschil 2013/2014 Liverpool 8.0 9 1.0 2014/2015 Liverpool 8.7 7 -1.7 2015/2016 Manchester City 6.5 6 -0.5 2016/2017 Manchester City 7.5 7 -0.5 2017/2018 Manchester City 16.3 18 1.8 2018/2019 Manchester City 13.7 17 3.3 2019/2020 Manchester City 5.9 6 0.2

Sterling scoorde het meest op assist van De Bruyne

Raheem Sterling had bij Liverpool een goeie verstandhouding met Luis Suarez, maar Kevin De Bruyne voelt hem ook goed aan. Onze landgenoot is de speler die het meeste assists gaf aan Sterling in de Premier League. Sterling scoorde al 10 keer op assist van de Rode Duivel en mag zijn Belgische maatje daarvoor bedanken.

Speler Team Assists Kevin De Bruyne Manchester City 10 Leroy Sané Manchester City 8 Luis Suárez Liverpool 8 Sergio Agüero Manchester City 5 David Silva Manchester City 4

Volg Sterling en De Bruyne vanmiddag in City-Aston Villa