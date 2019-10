"Preud'homme kan mij niet meer verrassen, hij liet gisteren duidelijk spelers rusten"

"De Ketelaere heeft het goed gedaan"

"De teleurstelling na de match tegen PSG was heel groot", opende Philippe Clement zijn wekelijkse persbabbel. "Dat is logisch als je een match verliest, het was ook al heel lang geleden natuurlijk."

"Ik heb ook veel goede dingen gezien. We hebben een uur lang de match in evenwicht gehouden, pas toen er een exceptioneel talent (Kylian Mbappé, red) in kwam en de vermoeidheid bij ons groter werd, gingen we tenonder."

Heeft Clement met Charles De Ketelaere, die dinsdag zijn kans kreeg op het middenveld, nu een extra speler voor dit seizoen? "Niet per se. Zijn match tegen PSG was gewoon een bevestiging van wat we al wisten en wat hij al liet zien op training de voorbij weken en maanden. We kennen zijn kwaliteiten en we weten welke weg we met hem op willen."

"Hij moet de juiste stappen zetten op het juiste moment. Hij heeft nu van iets mogen proeven en heeft het goed gedaan. Nu moet hij hard blijven werken om nog stappen te zetten."