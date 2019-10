Wenger opnieuw coach? "Ik mis regenachtige woensdagen in Stoke"

Wenger, die afgelopen dinsdag 70 jaar werd, sprak zijn vernieuwde ambities uit op een evenement in de Japanse hoofdstad Tokio. "Ik heb in mijn sabbatperiode vaak aanbiedingen gekregen, van over heel de wereld. Maar deze kwamen niet op een goed moment. Ik heb alles afgeslagen omdat er mensen in mijn familie kampten met ziekte."

Maar het gemis om langs het veld te staan, begint nu stilaan groot te worden. "Ik mis grauwe, regenachtige woensdagen in Stoke of Bolton. Wedstrijden winnen of verliezen, ik wil die emoties terug voelen."

Sinds zijn exit bij Arsenal, na een periode van maar liefst 22 jaar, werd Wenger geregeld gelinkt aan clubs of landen. Onder meer aan de Franse nationale ploeg. De kans lijkt echter klein dat hij een land zal coachen. "Geef mij maar clubvoetbal. Een nationale ploeg managen, vind ik maar een halftijdse job."

Wanneer we Wenger terug een rol als coach zien oppakken en waar, weet de Fransman nog niet. Zelf hoopt hij begin volgend kalenderjaar ergens opnieuw aan de slag te kunnen gaan.