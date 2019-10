Wanty-Gobert mag in 2020 alle eendagskoersen in WorldTour rijden

Wanty-Gobert is een Belgische procontinentale ploeg. Ze is dit jaar als 2e geëindigd in de Europe Tour-ranking, achter de Franse ploeg Total Direct Energie.

Die positie levert de ploeg van Hilaire Van der Schueren een automatisch startbewijs op voor de eendagskoersen in de WorldTour 2020.

Total Direct Energie, met Niki Terpstra in de gelederen, krijgt in 2020 een wildcard voor álle wedstrijden uit de WorldTour, dus ook de 3 grote ronden Giro, Tour en Vuelta.

De UCI bevestigt daarnaast dat 19 ploegen, waarbij Deceuninck-QuickStep en Lotto Soudal, voldoen aan de voorwaarden om een UCI WorldTour-licentie te krijgen voor de periode 2020-2022. Na 2022 zullen alleen de beste 18 ploegen een nieuwe licentie bemachtigen.