Wil jij ook gaan biken op de mijnterril? Zo neem je bochtjes en gevaarlijke afdalingen

1. De switchback-beklimming: "In het zadel blijven"

2. Afdalingen: "Licht remmen en niet té snel de bocht in"

Wie klimmen zegt, weet dat er ook gedaald moet worden. En op de mijnterril kan het downhillwerk best pittig zijn. Maar dat boezemt Timo Kielich geen angst in.

"Dat is het belangrijkste", zegt hij als we bovenaan een van de steile stukken staan. "Gewoon in het spoor blijven en licht remmen zodat je niet te snel de bocht in gaat. Je remt het best halverwege de afdaling, met de bocht in zicht. Eens in de bocht, moet je het laten lopen."

Daarnaast liggen er op het parcours ook twee schuine kanten, een heel ander verhaal. "Daar is het best om je ene voet uit het klikpedaal te halen als je voelt dat het nodig is. Van zodra het hobbeliger wordt, kun je best weer inklikken om weer stabiliteit te krijgen. En let op dat je niet te ver naar onderen glijdt."

Voor een crosser of biker met voldoende techniek zal de afdaling vlot verlopen. "Het is gewoon gaan, zo snel mogelijk naar beneden", lacht Kielich.