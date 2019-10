Backflip met twist: Biles doet "first pitch" in MLB-finale op haar manier

In de finale van de MLB, de zogenoemde World Series, stond woensdagnacht de tweede wedstrijd op het programma tussen de Houston Astros en de Washington Nationals. Simone Biles mocht in haar thuisbasis Houston de traditionele "first pitch" gooien.

De levende turnlegende liet de Astros-fans kraaien van plezier met een backflip alvorens ze de bal naar outfielder Jake Marisnick gooide.

Na de first pitch van Biles had het thuispubliek wel nog maar weinig reden tot juichen, want de Nationals wonnen de wedstrijd en leiden zo met 2-0 in de World Series. Wie als eerste 4 wedstrijden wint, is kampioen. De Nationals mogen de 3 volgende matchen voor eigen volk spelen in Washington.