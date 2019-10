Rode Duivels tiende keer op rij op nummer 1 op FIFA-ranking

Sinds de publicatie van de vorige ranking (19 september) werkten de voetballers van bondscoach Roberto Martinez twee interlands af: in de voorronde van het EK werd zowel San Marino (9-0) als Kazachstan (0-2) ingeblikt.

De Rode Duivels zijn met 24 op 24 in groep I zeker van hun ticket voor het EK van volgende zomer. Op 16 november strijdt België in Rusland om groepswinst. De laatste EK-opdracht is op 19 november tegen Cyprus.

In het nieuwe FIFA-klassement loopt België een klein beetje uit op wereldkampioen Frankrijk , de eerste achtervolger. Brazilië en Engeland behouden hun derde en vierde plaats. Uruguay wipt over Europees kampioen Portugal naar de vijfde positie.