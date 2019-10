Schotte: "Bijna 60 tijdritkilometers zijn Giro-smeekbede voor Dumoulin"

Renaat Schotte was commentator met dienst bij de Giro-voorstelling van de 103e editie in 2020. Onze wielerman voorzag de livestream van Engelse commentaar en gaf nadien voor ons zijn visie op het parcours vanuit Milaan.

"Veel tijdritkilometers in vergelijking met de Tour"

De Giro vertrekt op 9 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Welke grote lijnen ziet Schotte? "In vergelijking met het parcours van de Ronde van Frankrijk zijn er veel tijdritkilometers: er is bijna 60 kilometer tegen de klok. Dat is eigenlijk een uitnodiging, of een smeekbede, voor Tom Dumoulin om aan de start te verschijnen. Er is opnieuw een slottijdrit naar Milaan, waar de Nederlander in 2017 na een tijdrit de Giro naar zijn hand zette." "Er zijn 5 aankomsten bergop in het hooggebergte, met de Stelvio er opnieuw bij als "Cima Coppi", het dak van de Giro. In de slotweek zijn er 3 superlastige ritten. Al zegt Giro-organisator Mauro Vegni dat ze dit jaar de Giro eigenlijk een beetje lichter hebben gemaakt met de Olympische Spelen in het achterhoofd. Ze hopen een aantal renners te verleiden die van Tokio het hoofddoel maken. Ze redeneren: laat ze eerst de Giro rijden en daarna weer opbouwen zonder de Ronde van Frankrijk." Wat is Schottes koninginnenrit? "Zonder twijfel de rit op de voorlaatste dag met aankomst in Sestriere met onderweg de Agnel en de Izoard. En dat allemaal daags voor de slottijdrit naar Milaan. Er is veel kans dat het dan pas beslist zal worden. Het risico van die 3 zware ritten in de slotweek is dat het lang duurt voor het vuurwerk echt ontploft." "Anderzijds is het ook typisch Giro dat op de 5e dag al de Etna-rit is gepland. Je moet er vanaf dan al staan als klassementsman. Dat is dan weer een probleem om je conditie een beetje te finetunen met het oog op het parcours."

De Giro zegt eigenlijk zijn parcours een beetje lichter te hebben gemaakt met de Olympische Spelen in het achterhoofd. Renaat Schotte

"Giro overdrijft een beetje met ritten van 200 km en meer"

Ondanks het idee van een iets lichtere Giro vinden we in de slotweek liefst 5 ritten terug van 200 kilometer en meer, tot zelfs eentje van 251 kilometer. "Dat is de langste rit van Morbegno naar Asti, geprangd tussen 2 aankomsten bergop, 2 dagen voor Milaan. Het zal ongetwijfeld zijn redenen hebben." "Algemeen gesproken overdrijft de Giro een beetje met ritten boven 200 kilometer. Het zijn er meer dan 10. Dat is niet ideaal. Maar de Giro-uitzendingen zijn geen integrale uitzendingen. Ik denk dat je een trage aanloop mag verwachten met spetterende finales. Dat is de traditionele Giro-wijze." "Het aantal kilometers van de hele Giro is met 3.500 en nog wat kilometers wel in de regel. Het is niet dat het een uitzonderlijk lange ronde is. Ik denk dat etappes over 200 kilometer niet noodzakelijk lastiger zijn voor de renners. Die ritten worden trager afgewerkt. Het is niet meer boeiend voor de volger en tv-kijker. Daar hebben ze hier in Italië geen rekening mee gehouden. Ze maken er dan toch maar gewoon een oldskool parcours van."

De vele ritten boven 200 kilometer worden trager afgewerkt. Het is niet meer boeiend voor de volger en tv-kijker. Daar hebben ze hier in Italië geen rekening mee gehouden. Renaat Schotte

"Voor de ploegen is de start in Hongarije geen cadeau: ze moeten zich dubbel organiseren"

In tegenstelling tot de Tour (waar je kan spreken van de Ronde van Zuid-Frankrijk) kan je het bij de Giro 2020 hebben over een ronde van heel Italië. Schotte beaamt: "Maar je zit wel met een lastige transfer na de 3 ritten in Hongarije." "Ze vliegen 's avonds nog naar Sicilië, dat wordt ook een logistiek moeilijke opdracht voor de teams. Die moeten eigenlijk een dubbele bezetting organiseren. Je moet een team, een bus, materiaal en fietsen naar Hongarije sturen, maar dat ook klaar hebben staan in Sicilië." "Voor de ploegen is de start in Hongarije allesbehalve een cadeau. Maar we weten wat daar de redenering achter is: om de 2 jaar wil de Giro buiten Italië met de "Grande Partenza" uitpakken. Dat is ondertussen vaste prik geworden. Ik denk dat ze het ooit nog tot in Japan zullen schoppen."

Renaat Schotte is traditioneel onze wielerman in de Giro.

"Kanshebbers? Ik denk dat Froome Giro niet zal rijden"

Tot slot willen we van onze wielerman wel eens horen welke renners hij kans ziet maken op de eindzege in mei 2020. Moeten teams keuzes maken? Je hebt Dumoulin en Roglic bij Jumbo-Visma en Froome, Thomas, Bernal en titelverdediger Carapaz bij Ineos. "Carapaz was hier en liet doorschemeren dat hij aan de start kon staan. Die beslissing heeft Ineos nog niet genomen. Die hebben keuze te over. We moeten afwachten wat de comeback van Froome zal betekenen. Daar staat echt wel een serieus vraagteken achter. Ik denk niet dat Froome hier zal starten. Ik denk dat die bezig is met een 5e Tour-winst." "Met naast Dumoulin en Roglic zit Jumbo-Visma met Kruijswijk een beetje in een vergelijkbare situatie. Het wordt interessant om te zien wat de programma's van de rondetoppers zullen zijn." "Dumoulin zou met dit parcours trek kunnen hebben in een 2e Giro-zege. Maar anderzijds is het voor Dumoulin misschien ook eens tijd om voluit voor de Tour te gaan. Ik kan niet in zijn koker kijken. Hij heeft de buitenwereld al een paar keer op het verkeerde been geplaatst. Maar als hij hier start, heeft hij gezien de vele tijdritkilometers een hele grote kans."

Tom Dumoulin maakt een grote kans gezien de tijdritkilometers, denk Schotte.

"Ik denk dat we in de zware slotweek over een Giro zonder Sagan zullen spreken"

Special guest in Milaan was Peter Sagan, die zijn debuut volgend jaar aankondigde. Wat vindt Schotte daarvan? "Sagan is een soort renner die natuurlijk eens in de Giro moet starten. Het heeft nog lang geduurd. Het straffe is wel dat hij blijkbaar ook de Tour gaat rijden volgens welingelichte bronnen. En ik ben benieuwd hoe hij dat gaat aanpakken. Gaat hij beide rondes tot het einde rijden?" "Zijn optreden was typisch Sagan. Ik vond het hilarisch, toen hij zei: "We zullen zien of ik aan de start kom." In de zaal was er even het gevoel: "Wat bedoelt hij nu?"" Wat denkt Schotte: gaat Sagan na 7 groene truien in de Tour ook voor de puntentrui in de Giro? "Mijn gevoel is dat hij dat niet gaat doen. Hij liet uitschijnen dat die laatste week een interessant experiment was voor zijn benen. Met 3 5-sterrenritten en de ene supercol na de andere. Ik denk dat we op dat moment over een Ronde van Italië zullen spreken zonder Sagan. Al laat hij toch verstaan dat hij wil uitrijden, hoor ik." "Maar dat zal de pret niet bederven als hij erbij is bij de start in Boedapest. Dat ligt op 250 km van zijn Slovaakse thuishaven Zilina. Ik denk dat dat de hoofdreden is. Hij ziet het als een soort thuisstart."

Rittenschema Giro 2020: