Origi: "Een droom om in Genk te spelen, waar ik nog ballenjongen was"

Mike Origi maakte tussen 1998 en 2001 het mooie weer bij Genk en gisteren mocht hij zijn zoon in de Luminus Arena aanschouwen, maar dan wel bij tegenstander Liverpool. Tien minuten voor affluiten mocht Divock Origi invallen in de derde groepswedstrijd van de Champions League.

"Ik was heel blij", vertelde Origi achteraf aan Sporza. "Het is een droom: ik ben hier nog ballenjongen geweest, mijn vader heeft hier nog gespeeld en ik heb hier veel mooie momenten meegemaakt. Het was dus heel speciaal om in Genk te spelen, zeker met mijn ouders en vrienden in de tribune. Ik kende zeker 50 mensen in de tribune."

Ondanks de nederlaag scandeerden de fans van Genk zelfs de naam van Origi. "Het toont aan wat voor een familiale club Genk is. Ik voelde me meteen thuis en ben blij dat de supporters me zo hebben ontvangen."

"Genk heeft ook een goede wedstrijd gespeeld. Op de counter waren ze heel gevaarlijk, maar uiteindelijk hebben we maturiteit getoond. 4-1 is een mooi resultaat op verplaatsing."