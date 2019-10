Nieuwe veldrit in Beringen zoekt extremen op: "Alpe d'Huez en Galibier in 1 cross"

Zaterdag vormt de mijnterril in Beringen het decor voor een gloednieuwe veldrit. En die belooft heel uitdagend te worden. Wij verkenden het pittige parcours met Belgisch beloftekampioen Timo Kielich en organisator Erwin Vervecken: "Een klassieker in wording."

"Al jaren mountainbiketerrein, nu ook voor crossparcours"

Drievoudig wereldkampioen Erwin Vervecken is in zijn nopjes met de nieuwe omloop die hij heeft samengesteld. Na een verkennende ronde klinkt het optimistisch: "Dit is een speeltuin. Deze mijnterril trekt al jaren mountainbikers aan, maar dit terrein leent zich ook perfect voor een cross." "De locatie en het parcours zijn uniek. De langste beklimmingen op omlopen als die van Namen, Gavere en Overijse zijn maar 250 meter lang. Hier moet je meteen 600 meter klimmen, dat vind je nergens anders. Na enkele rondjes gaat dit zeker in de kleren kruipen", weet Vervecken. Timo Kielich beaamt. "Ik kijk uit naar dit spektakel. Ik heb hier al mountainbikewedstrijden gewonnen, maar een cross is speciaal. Het schrikt me niet af. Ik vind het plezant om gevaarlijke afdalingen te doen", vertelt de beloftekampioen veldrijden én mountainbike. "Qua hoogteverschil is het met niets te vergelijken. De lange klim vraagt elke keer een inspanning van 3 tot 4 minuten. Het zal rap uit elkaar liggen", denkt de ploegmaat van Tim Merlier.

"Je maakt het zo gevaarlijk als je zelf wil"

"Naast de lange klim is er ook nog een switchback-beklimming met korte en venijnige bochtjes", gaat Timo Kielich voort. "Daar moet je vooral in het zadel blijven om niet te slippen. De ondergrond is kleiachtig met kleine steentjes en dat kleeft meteen heel hard." "Tenslotte zijn er ook 2 schuine kanten en is er een technische afdaling. Daar is het soms tricky en ga je soms best met een voet uit het klikpedaal. Maar uiteindelijk maak je het zo gevaarlijk als je zelf wil. Hoe sneller je gaat, hoe gevaarlijker het wordt."

Timo Kielich neemt Erwin Vervecken mee opsleeptouw.

"Renners en publiek snakken naar iets nieuws"

Erwin Vervecken heeft het over "een instant-klassieker". "Ik heb de voorbije jaren al heel veel crossen mogen ontwerpen, maar door de unieke setting en het parcours dat aantrekkelijk is voor renners en publiek heeft dit potentieel om snel een topper te worden." "Het is bovendien eindelijk nog eens een parcours voor specialisten. Je hebt renners die kasseiklassiekers graag doen, je hebt er die het middengebergte graag doen. Dit is Alpe d’Huez en de Galibier in één cross." "En anders dan bij het ter ziele gegane Francorchamps ligt dit parcours in dé crossregio bij uitstek, dus is hij volgens mij levensvatbaar. Een nieuwe cross is altijd welkom, want 95% van de crossen kennen de mensen al. Renners en publiek snakken wel naar iets nieuws."

