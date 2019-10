Irving debuteert bij Nets met 50 punten, maar bijt wel in het zand

Kyrie Irving is een van de vele toppers in de NBA die afgelopen zomer andere oorden opzochten. Irving ruilde Boston voor Brooklyn, waar met Kevin Durant nog een superster zijn kribbel zette. Durant mist het volledige seizoen met een zware blessure, waardoor Irving het grootste gewicht van de aanval op zijn schouders moet torsen.

Dat deed hij met verve in zijn debuut tegen Minnesota. De spelverdeler was goed voor 50 punten. Geen enkele NBA-speler deed ooit beter in zijn debuut voor een team. Het vorige record (47 punten) stond op naam van Kiki Vandeweghe, een nonkel van tennisspeelster Coco Vandeweghe.

Ondanks de 50 punten van Irving gingen de Nets wel de boot in tegen de Minnesota Timberwolves: 126-127 in de verlengingen. Irving had met een ultieme poging nog de kans om de match in het voordeel van Brooklyn te beslissen, maar zijn laatste shot viel niet binnen.