Messi maakt indruk met nieuw record: "Hij kan elke match beslissen"

Lionel Messi (32) had amper drie minuten nodig om de ban te breken voor Barcelona tegen Slavia Praag. Het was het eerste doelpunt van de Argentijn dit Champions League-seizoen, maar het leverde hem nog maar eens een record op.

Messi is de eerste speler die in vijftien opeenvolgende CL-campagnes weet te scoren. In november 2005 mikte hij zijn eerste doelpunt binnen in het kampioenenbal tegen Panathinaikos. Tegen Praag scoorde hij zijn 113e Champions League-doelpunt, veertien minder dan recordhouder Cristiano Ronaldo.

Bovendien evenaarde Messi een ander record van Ronaldo en Real Madrid-legende Raul: het trio scoorde tegen maar liefst 33 verschillende tegenstanders in de Champions League.

"Hij kan elke wedstrijd beslissen", strooide coach Ernesto Valverde na de 1-2-overwinning met lof. "Elke dag dat we hem aan het werk zien, is hij beter. Nog maar eens een record voor Messi. Het is gemakkelijk om te zeggen, maar heel moeilijk om te bereiken."