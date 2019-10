Jelle Vanendert vertrekt na 11 jaar bij de Lotto-ploeg

Jelle Vanendert debuteerde in 2009 voor het toenmalige Silence-Lotto. Daarvoor droeg hij het shirt van Française des Jeux en Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen.

De ranke klimmer, geen veelwinnaar, behaalde zijn mooiste overwinning in 2011, toen hij in de Ronde van Frankrijk de koninginnenrit met aankomst op Plateau de Beille op zijn naam schreef. Vorig jaar won Vanendert in de Baloise Belgium Tour de etappe in Wanze.

Daarnaast verzamelde de 34-jarige renner enkele mooie podiumplaatsen. Zo werd hij twee keer tweede in de Amstel Gold Race (in 2012 en 2014) en een keer derde in de Waalse Pijl (in 2018).

Vanendert zet zijn carrière voort bij het procontinentale Wallonie-Bruxelles.