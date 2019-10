103e Giro presenteert: start in Boedapest, 3 tijdritten, loodzware slotweek en debuut Sagan

Start in Hongarije, 3 tijdritten, 7 aankomsten bergop, zware slotweek

De Ronde van Italië begint en eindigt met een tijdrit: op 9 mei in Boedapest moet 8,6 kilometer tegen de klok afgewerkt worden, op 31 mei kent de Giro zijn ontknoping met een tijdrit over 16,5 kilometer van Cernusco sul Naviglio naar Milaan.

En - waar er in de Tour maar 1 (klim)tijdrit is op de voorlaatste dag - de Giro telt nog een derde individuele tijdrit: op 23 mei van Conegliano naar Valdobbiadene over bijna 38 kilometer.

Voor Hongarije is het de allereerste keer dat het land een grote ronde ontvangt. De Giro vertoeft er 3 dagen met nog 2 ritten in lijn die voer zijn voor sprinters. De 2e rit (193 km) loopt van Boedapest naar Györ. De 3e rit (197 km) is langs het Balaton-meer van Szekesfehervar naar Nagykanizsa.

Na de derde rit brengt een avondvlucht het peloton naar Sicilië, waar daags nadien alweer gefietst moet worden tussen Monreale en Agrigente. De dag erna gaat de 5e rit naar de top van de Etna. Na nog een derde dag op Sicilië trekt de Giro de Laars binnen langs Mileto en trekt oostkustgewijs naar boven.

Op 18 mei is er een eerste rustdag, 25 mei mogen de renners een 2e keer rusten. En dat zal nodig zijn voor een slotweek met 4 zware bergritten, allen langer dan 200 km, én nog een rit van meer dan 250 km. Het dak van de Giro ligt in rit 18 op de Stelvio (2.758m), twee dagen voor een korte uitstapje naar Frankrijk met de Col d'Agnel, de Izoard en de Montgenèvre met finish bergop in Sestriere.

Maar het algemeen klassement kan ook nog in de slottijdrit veranderen. Pas in Milaan en na 3.579,8 kilometer zullen we de opvolger van de Ecuadoraan Richard Carapaz kennen.

Op 21 mei is er een rit die de mythe rond Marco Pantani volop zal voeden: dan is de start- en aankomstplaats in Cesenatio, de woonplaats van de betreurde klimmer, die in 2004 overleed.