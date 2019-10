Liverpool ontvang je niet zomaar: Veldwezelt kreeg explosievenhond op bezoek

Het sterrenensemble van Liverpool krijg je niet elke dag over de vloer (of grasmat). "We stonden dan ook te springen toen ze ons contacteerden", vertelt Robert Geraerts, voorzitter van FC Veldwezelt, op Studio Brussel.

Het voetbalveld van de plaatselijke club moest hermetisch afgesloten worden voor de komst van The Reds. "De security was op voorhand komen kijken wat we in orde moesten brengen om Liverpool te ontvangen. Zo moesten we overal schermen plaatsen om pottenkijkers weg te houden."

"Voor de training kwam er ook een explosievenhond. Alle kleedkamers werden gecontroleerd en ze hebben zelfs onder de auto's gekeken. We moesten het gras ook op 3 centimeter afmaaien en het terrein sproeien."

Maar het was alle moeite waard voor FC Veldwezelt. "Dit nemen ze ons nooit meer af", zegt Geraerts. "We hebben een babbeltje kunnen slaan met coach Jürgen Klopp en hebben een gesigneerd truitje gekregen. Voor de terreinverzorgers was dit een fantastische beloning voor het geleverde werk."