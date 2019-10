Dries Mertens laat Maradona achter: "Nu ook record van Hamsik pakken"

Maradona scoorde tussen 1984 en 1991 115 keer voor Napoli: 81 keer in de competitie, 29 in de beker en 5 in Europa. Destijds was dat een clubrecord.

Jaren later scherpte Marek Hamsik het record aan tot 121 goals (100 in de competitie, 5 in de beker en 16 Europees). De Slovaak vestigde zijn record in december 2017, na een assist van Dries Mertens.

Diezelfde Mertens heeft zich nu naar de tweede plaats gehesen in het topschuttersklassement.

In de 17e minuut scoorde Mertens de 0-1 op het veld van Salzburg en in de 64e minuut maakte hij de 1-2, zijn 115e en 116e doelpunt in Napolitaanse loondienst.

Mertens, 32 jaar, scoorde 88 keer in de Serie A, 5 keer in de Coppa Italia en 23 keer in een Europese beker.